Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

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