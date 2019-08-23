Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.23 Ağustos 2019 Cuma 13:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.
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