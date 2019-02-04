0553 313 94 23

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gözdesi 'Sarmat' ABD'yi yok edebilir

Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya, RS-28 Sarmat kıtalararası füzenin geliştirilme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 22:04
Rusya Devlet Başkanı Putin'in gözdesi 'Sarmat' ABD'yi yok edebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin ile yaptığı toplantıda, Putin'in Sarmat'ın üretilmesinde ve füzenin savaş görevine alınmasına yönelik hazırlıklarda kaydedilen ilerlemelere özel ilgi duyduğunu belirtti.  

Toplantıda Sarmat RS-28 sıvı yakıtlı termo-nükleer kıtalararası balistik füzenin geliştirilme çalışmalarının beklendiği zaman dilimine uygun bir şekilde ilerlediği belirtildi.  

Ayrıca Rusya’nın savunma sanayi kompleksinden bir kaynak, Sarmat’ın Plesetsk Uzay Üssü'ndeki uçuş testlerinin 2019’un ikinci yarısında başlayacağını, testlerin tamamlanması için son resmi tarihin 2020 olduğunu, bu tarihten sonra ise seri üretilen bir füzenin testlerine başlanacağını belirtti.  

ABD’nin tüm nüfusunun yok edilmesi için...

Geçtiğimiz hafta Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, haftalık Zvezda dergisi için kaleme aldığı yazıda, ABD’nin tüm nüfusunun yok edilmesi için 10 adet RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzenin yeterli olacağını yazmıştı.  

Rus kaynaklar Sarmat (Satan-2) sıvı yakıtlı termo-nükleer kıtalararası balistik füzesinin, 16 bin kilometre menzili olduğunu, 10 ile 20 arasında nükleer başlık taşıyabildiğini, ayrıca hipersonik silahlar taşıma kapasitesinin bulunduğunu ve 7 bin kilometre hızla ilerleyebildiğini iddia ediyor.  

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 22:04
  1. Sergey Şoygu
  2. Putin
  3. Sarmat
  4. Sergey Lavrov

YORUM YAZ

  • BilalBilal5 dk önce
    IT iti issirmaz!!!!
  • VATANDAŞ VATANDAŞ 40 dk önce
    Rusyaya bel bağlayan yaya kalır Maduro gibi , füze ABD ye ulaşmadan indirirler , ikisininde gücü ufak ekonomisi zayıf bizim gibi ülkelere yeter , ABD yi sevmesemde Dünyayı yönetiyor .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"
  1. "Trump günün yüzde 60'ını kendine..
  2. Rakamlar açıklandı! Ertuğrul'un yeri..
  3. "Korkma" oyunu Artvin'de izleyiciyle..
  4. İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit..
  5. BM Venezuela kararını dünyaya duyurdu
  6. Libya'nın batısında şark çıbanı..
  7. Tunç Soyer, sessizliğini bozdu:..
  8. "Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi..
  9. Maçın ardından
  10. AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı
  11. ABD'de gençlerde obeziteye bağlı..
  12. ABD'den El Salvador'un yeni devlet..
  13. Küresel ısınma Himalaya buzullarını..
  14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  16. İranlı Büyükelçi'den "ABD Irak'tan..
  17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  18. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gözdesi..
  19. Düzce'de yangın
  20. "Organize İşler: Sazan Sarmalı"na..
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!

Günün Karikatürü

05 Şubat 2019
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor