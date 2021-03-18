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Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine 'katil' diyen ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ve iki ülkenin ilişkileri koruması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:52:00 - 2021-03-18 20:25:39
Rusya Devlet Başkanı Putin'den sürpriz 'Biden' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine 'katil' diyen ABD Başkanı Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Görüşme çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili tartışmalı sözlerinin ardından Putin'den bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, pazartesi veya cuma günü Biden ile görüşebileceğini iki ülke ilişkilerinin korunması gerektiğini söyledi.

Putin açıklamasında şunları ifade etti:

"Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum, ancak tek bir şartla, bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor." 

Biden 'katil' demişti

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News kanalı ile yaptığı söyleşide, Rusya liderinin "bir katil" olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Putin'den ilk yanıt

Devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Putin, "katil" suçlamasına verdiği yanıtta, "Sağlıklı olsun. Ona sıhhat diliyorum. Şaka yapmıyorum, kinaye yapmadan söylüyorum bunu" şeklinde konuştu.

 

 

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