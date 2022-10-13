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Dünya Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!
Dünya

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer tehdidin gün geçtikçe arttığı Avrupa'da gergin bekleyiş ve korku devam ediyor. Ukrayna ile savaşını devam ettirirken Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğini ima etmesi dünyada şok etkisine neden oldu. Nükleer silah kullanılmasının bir felakete neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunan NATO ve BM, taraflara barış çağrısında bulundu. Öte yandan olası bir nükleer savaş sırasında tedbir almak isteyen halk, radyasyona karşı önlem almaya çalışıyor. Finlandiya'da vatandaşların talepleri nedeniyle iyot tablet stokları ise tamamen tükenmiş vaziyette.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 19:53:00 - 2022-10-13 20:00:04
Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Avrupa, olası bir nükleer savaşa karşı önlemlerini artırıyor. Finlandiya'da Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle eczanelere akın eden vatandaşlar, ülkedeki iyot tablet stoklarının tükenmesine neden oldu.

Finlandiya'da Sağlık Bakanlığının bölgede nükleer bir olay yaşanması ihtimaline karşı kullanılması tavsiyesinde bulunduğu iyot tabletlerin stokları tükendi.

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, (Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) nükleer bir olay gerçekleşmesi ihtimaline karşı halka iyot tablet kullanılmasını tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir nükleer tesisteki kaza, tiroit bezinde birikebilen radyoaktif salınımına yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu açıklamanın ardından halkın eczanelere akın etmesiyle ülke genelinde iyot tablet stokları kısa sürede tükendi.

Bakanlık, söz konusu tabletleri 3-40 yaş aralığındakilerin kullanması tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Bakanlık, radyasyonla ilgili acil bir durumda, insanların kendilerini radyasyondan korumasının en önemli yolunun evlerinde kalmaları olduğunu kaydetti.

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenliği Kurumu Başkanı Petteri Tiippana, "Evet, Ukrayna'daki savaş, (Bakanlığın) talimatların güncellenmesini etkiledi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında insanlar güncel talimatlara sahip olmalıdır." dedi.


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