NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer hareketlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduklarını ifade etti.

Stoltenberg Putin'in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu vurgulayarak "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Nükleer silahların kullanılması ciddi sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN NÜKLEER AÇIKLAMALARI

Üst düzey bir NATO yetkilisi geçtiğimiz haftalarda Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" demişti.

Yetkili, NATO'nun haziran ayındaki yeni stratejik konseptinde ortaya konduğu gibi, Rusya'nın "zorlayıcı nükleer sinyalizasyon kullanırken yeni ve yıkıcı çift yetenekli dağıtım sistemlerini" genişletmesinin savunma ittifakının güvenliği ve çıkarları için bir meydan okuma olduğunu da sözlerine eklemişti.

NÜKLEER KRİZİ

Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu açıklama sonrası "Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri değerlendirmişti. O haberin detayları...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki füze saldırılarına dair açıklama yaparak, cephede ilerleme kaydedemeyen Rusya'nın zayıflığının göstergesi olduğunu söyledi ve sivillere yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Putin Ukrayna'da başarısız oluyor" dedi.

Stoltenberg, Putin’in nükleer tehditlerini 'sorumsuzca' olarak nitelendirdi ve "NATO gerektiği sürece Ukrayna’nın yanında duracak" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın sivil ve sivil altyapıya yönelik korkunç saldırılara başvurduğunu belirten Stoltenberg, Kuzey Akım boru hattına yapılan saldırı sonrası NATO'nun aldığı önlemleri artıracağını bildirdi.

Stoltenberg ayrıca, "Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izliyoruz, herhangi bir değişiklik yok" açıklamasını yapmıştı.

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