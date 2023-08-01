Rusya, Çin ve İran arasında yeni karar herkesi ilgilendiriyor: Bu kararla vizesiz seyahat dönemi başladı!

Rusya, Çin ve İran, organize turistik gezi uygulamasına dair vizesiz dönemi geç de olsa başlattı. Bu kararla Rusya ile Çin arasındaki turist akışının 3 katına kadar çıkması bekleniyor.

Rusya ve Çin, organize turistik gezi uygulamasına ilişkin hükümetlerarası anlaşma çerçevesinde grup turizminde vizesiz dönemi 1 Ağustos’tan itibaren başlattı.

Organize yabancı turistler için vizesiz seyahate imkan veren uygulamaya İran da katılırken, yeni başlayan uygulamayı değerlendiren Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Aleksandr Kurnosov, geciken uygulama nedeniyle Rusya ve Çin arasında bu yaz sezonunda büyük bir turist akışının beklenmemesi gerektiğini vurgularken, birliğin diğer başkan yardımcısı Artur Muradyan, kaçırılan yaz sezonuna rağmen bu yılın eylül ayı itibariyle Rusya ile Çin arasındaki turist akışının 2 ila 3 kat artmasının beklendiğini iletti.

Gazetemru'da yer alan habere göre, pandemide içine kapanan Çin, 6 Şubat’ta Rusya da dahil olmak üzere organize grupları için turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını deneysel olarak yeniden başlattığını duyururken, 20 Şubat’ta Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Çin ile vizesiz seyahate ilişkin KOVID-19 döneminde durdurulan anlaşmalara yeniden geri dönüleceğini ilan etmişti.

ATOR Başkan Yardımcısı Kurnosov’a göre, ülkeler arasında büyük bir turist akışının eylül başından önce olması beklenmezken, uzman, pandemiden önce yılda yaklaşık 1-1,4 milyon Çinli turistin Rusya’yı ziyaret ettiğini hatırlattı.

“Ağustos ayında vizesiz uygulamanın başlatılmasıyla bu yıl Çin’den Rusya’ya turist akışı yaklaşık 400 bin kişi olacaktır” diyen Kurnosov, vizesiz grup turlarının seyahat etmenin en kolay ve ucuz yolu olduğunu da vurguladı.

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Rusya ve İran’ın 2023’te ülkeler arasında vizesiz grup turist gezilerine ilişkin anlaşmayı hayata geçirmeyi planladıkları, mart ayında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov tarafından duyurulmuştu.

Sözleşme 1 Temmuz 2021’de imzalanırken, bu çerçevede iki ülke vatandaşları 15 günü geçmemek üzere 50 kişiye kadar gruplar halinde turizm amaçlı vizesiz seyahat imkanına sahip oldu.

Vizesiz seyahate yalnızca ülke hükümetlerinin birbiriyle paylaştığı seyahat acenteleri listesinde yer alan yerel tur operatörlerinin paket tur programlarını seçen turistlerin yararlanacağı belirtilirken, bağımsız turistlerin ise vizesiz seyahat anlaşmaları dahilinde olmadığı hatırlatılıyor.

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