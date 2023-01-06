Rusya, Cilvegözü’ne yeşil ışık yaktı
Rusya, Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Türkiye üzerinden insani yardım ulaştıran Birleşmiş Milletler (BM) programının süresinin uzatılması konusunda olumlu sinyal verdi.
İngiliz basınına konuşan diplomatlar, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ndeki muhataplarına, insani yardımların devam etmesine izin vereceği yönünde sinyal verdiğini söyledi. Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere insani yardım ulaştırılmasına yönelik operasyonlara 6 aylığına izin veren BM Güvenlik Konseyi kararının süresi 10 Ocak’ta doluyor. BM Güvenlik Konseyi’nin kararla ilgili oylamayı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanıyor. Yardım programının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere’den hiçbirinin itiraz etmemesi koşuluyla en az 9 üyenin onayı gerekiyor.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitriy Polyanskiy, konuyu hâlen “artıları ve eksileriyle” değerlendirdiklerini söyledi. 4 milyon Suriyeliye şu an sadece Türkiye’nin Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Babülhava’dan yardım ulaştırılıyor.