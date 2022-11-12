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Dünya Rusya çekildi! Halk sokağa indi
Dünya

Rusya çekildi! Halk sokağa indi

Rus güçlerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesinin ardından Herson şehir meydanında kutlamalar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 21:14:00 -
Rusya çekildi! Halk sokağa indi

Rus güçlerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesinin ardından Herson şehir meydanında kutlamalar devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna'nın güneyindeki Herson'da kent sakinlerinin ellerinde Ukrayna bayraklarıyla şehrin Rus ordusundan kurtuluşunu kutlamaya devam ettikleri yer alıyor.

Görüntülerde, Herson merkezindeki idari binanın önünde toplanan onlarca kişinin Ukrayna askerlerine sevgi gösterisinde bulunduğu, birçok kişinin sevinç gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.

Herson şehir merkezine Ukrayna polisinin geri dönmesi de dikkati çekti.

 

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