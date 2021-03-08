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Dünya Rusya bunu ilk kez yaptı
Dünya

Rusya bunu ilk kez yaptı

Rusya, Açık Semalar Antlaşması kapsamında gözlem amaçlı kullanılan iki Tu-214ON uçağını ilk kez keşif uçağı olarak kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 22:55:00 -
Rusya bunu ilk kez yaptı

Rusya, Açık Semalar Antlaşması kapsamında gözlem amaçlı kullanılan iki Tu-214ON uçağını ilk defa keşif uçağı olarak kullandı. Anlaşma kapsamında keşif görevlerini yürütmek için tasarlanmış bir Rus Tu-214ON uçağı, Kırım ve Krasnodar Bölgesi'ndeki Rus askeri tesislerinin kamuflaj ve güvenliğini denetlemek için bir uçuş gerçekleştirdi.

Sivastopol ve Novorossiysk deniz üsleri de dahil olmak üzere, askeri tesisler, birimler ve oluşumları kontrol eden platformun üç saatten fazla havada kaldığı ve sonrasında Moskova'ya götürüldüğü belirtildi.

Bahse konu uçakların aynı zamanda silah testlerinin sonuçlarını gözlemlemek veya askeri manevraların etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabileceği bildirildi.

Kaynak: star.com.tr

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