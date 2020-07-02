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Dünya

Rusya bunu da yaptı! Pes dedirtecek Libya hamlesi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e indirdiği ağır darbelerin ardından Rusya bölgede çıkış yolu arıyor. Moskova yönetiminin paralı asker şirketi Wagner, Libya'ya Suriyeli çocukları getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:47:00 -
Rusya bunu da yaptı! Pes dedirtecek Libya hamlesi

Rusya'nın Suriye'den 18 yaşın altındaki çocukları Hafter saflarında savaştırmak üzere Libya'ya götürdüğü ifade ediliyor.

Rusya, Halife Hafter saflarında savaştırmak üzere Suriye'den 18 yaş altındaki çocukları Libya'ya gönderiyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinden 18 yaşının altındaki bir çocuk Rusya tarafından Libya'ya savaşmaya gönderildi.

Durumun, çocuğun ebeveynlerinin bilgisi dışında gerçekleştirildiği, Suriyeli çocukları Libya'da savaşmak üzere Rus paralı asker şirketi Vagner'in işe aldığı bildirildi.

Libya'da uzun süredir Halife Hafter saflarında savaşan Vagner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor.

Bölgeye gönderdiler

2002 doğumlu olan ve henüz 18 yaşına basmadığı belirlenen Emcad Abdulhay isimli çocuğun önce Lazkiye şehrindeki Rus hava üssü Hmeymim'e, buradan da Libya'ya gönderildiği ifade edildi. Abdulhay'ın ailesi olayın ardından duruma büyük tepki gösterdi.

Rusya, Libya'da uluslararası arenada tanınan ve Türkiye tarafından da desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Halife Hafter'in en büyük destekçilerinden biri konumunda.

Bu kapsamda Libya'da paralı askerler yollayan Rusya, aynı zamanda Hafter'i desteklemek için bölgeye hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve ağır silahlar da gönderiyor.

Kaynak: Mepa News

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