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Gündem Rusya bu kez bize sardı: Türkler bizi kabul etmiyor
Gündem

Rusya bu kez bize sardı: Türkler bizi kabul etmiyor

Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya, ABD ve AB üyesi ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldı. Yaptırımları delerek yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya’ya getirmek isteyen Rus ithalatçılar reddedilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 16:31:00 -
Rusya bu kez bize sardı: Türkler bizi kabul etmiyor

“Yaptırımları delerek yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya’ya getirmek isteyen Rus ithalatçılar, Türk aracılar tarafından reddediliyor.” The Moscow Times gazetesi bu konuya dikkat çekti.

Türkrus'ta yer alan habere göre, büyük bir lojistik şirketinin sahibinin, yarı iletken ve transistörlü ürünlerin Türkiye’ye sevkiyatlarında “Rusya’ya yeniden ihracatı yasaktır” ibaresinin kullanıldığını aktardı.

Gazeteye bilgi veren Shuttle Logistic şirketinin müdürü Nikita Kazarinov, “Türkiye üzerinden Rusya’ya uçak yedek parçası getirmemizi yasakladılar” dedi.

Kazarinov, ABD ve AB’nin ikincil yaptrımlarına maruz kalmaktan çekinen Türk aracı şirketlerin bu ürünlerle ilgili gümrük işlemi yapmayı reddetiklerini belirtti.

Türk şirketlerin mal bedeli üzerinden yüzde 10-16 aracılık ücreti aldıkları, ancak yaptırımlar kapsamındaki ürünler için aracılık yapmayı giderek daha sık reddetmeye başladıkları belirtiliyor.

Rus şirketlerinin yaptırımları delmek için en fazla tercih ettikleri diğer ülkelerin ise Kazakistan ve Özbekistan olduğu ifade ediliyor.

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