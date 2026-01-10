Rusya bomba yağdırdı

Ukrayna, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine bombalı saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Acil Durum Servisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Zelenoye köyüne düzenlenen saldırı sonucu özel bir konut yıkıldı, inşaat yapıları yandı.

Kurtarma çalışmaları sırasında acil durum ekipleri enkaz altından 1958 doğumlu bir kadının cesedini çıkardı. Bombardıman sonucunda bir kişi daha yaralandı.

Kurtarma ekipleri yangını söndürdü.

Slavyansk şehrine düzenlenen saldırıda ise özel mülkiyet arazisinde bir konut, bir ahır ve bir araba alev aldı. Acil durum ekipleri yangını hızlı bir şekilde söndürdü.