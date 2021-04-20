Rusya bölgeye 150 bin asker konuşlandırdı

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 bin asker yığdığını duyurdu.

Bunun bölgede Rusya tarafından şimdiye kadar yapılan en yüksek sayıda asker sevkiyatı olduğu belirtildi.

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, 150 bin rakamının hangi kaynaktan edinildiğini açıklamazken bakanların bu ve diğer konuları bugünkü sanal toplantıda detaylı olarak görüştüğünü dile getirdi ve şunları söyledi:

"Rusya sınıra her türden askeri malzeme ve araç sevkiyatı gerçekleştiriyor. Mobil hastanelerden savaş teçhizatlarına çok ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Bunun kaygı verici olduğu çok açık. Bu kadar fazla sayıda askeri bir yere topladığınızda bir kıvılcım çıkma olasılığı daha fazla olur."

Borrell toplantıya Ukrayna dışişleri bakanının da davet edildiğini ve ondan da bilgiler alındığını ifade ederek Rusya"ya tansiyonu düşürme çağrısında bulundu ve "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve hükümranlığını destekliyoruz ve Rusya'nın da buna saygı göstermesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Euronews