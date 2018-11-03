Rusya, Birleşmiş Milletler konvoyunun güvenliğini sağladı

Rusya Federasyonu'nun Suriye'de görev yapan askeri polisleri, ABD'nin At-Tanf üssü yakınlarında bulunan, Rukban mülteci kampına insani yardım götüren BM konvoyunun güvenliğini sağladığı açıklandı. Suriye-Ürdün sınırına yakın yerdeki Er-Rukban mülteci kampına götürülen BM insani yardım konvoyu Rusların gözetimi altında Şam'dan hareket etti.

Gazetecilere konuşan Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, "Biz kendi tarafımızdan insani yardım konvoyunun güvenliğini sağlayacak tüm görevleri tamamladık" dedi. Bilgilere göre koruma talebi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Güvenlik Danışmanı Robert Marinovic'ten geldi.

Rus askerleri insani yardım konvoylarına Al-Tanf'ta Amerikan üssü yakınlarında bulunan güvenli bölgeye kadar eşlik etti. Kara güvenliği ile birlikte hava güvenliğini de sağlayan Rus askeri polisi, MI-8 ve MI-24 helikopterleri BM konvoyunu koruma altına aldı. İnsani yardım konvoydaki araçların yiyecek, gıda maddeleri, ilaçlar ve toplam 450 ton ağırlığa sahip temel maddelerle yüklü olduğu belirtildi.