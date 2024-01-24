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Dünya Rusya bir projesini daha açıkladı: Su altı aracı ile başladık diyerek duyurdular! İşte arkasındaki anlam…
Dünya

Rusya bir projesini daha açıkladı: Su altı aracı ile başladık diyerek duyurdular! İşte arkasındaki anlam…

Yeniakit Publisher
2024-01-24 18:50:00 - 2024-01-24 18:52:28
Rusya bir projesini daha açıkladı: Su altı aracı ile başladık diyerek duyurdular! İşte arkasındaki anlam…

Rusya'nın önde gelen deniz altı araçları ile ilgili flaş bir karara hazırlamayı düşündüğüne dair haberlerin ardından Karadeniz Filosu mürettebatı insansız su altı aracı kullanarak mayın aradığı duyuruldu! Devam kararı çıktı.

Rusya Deniz Kuvvetleri Karadeniz Filosu’na ait bir gemi mürettebatı, insansız su altı aracı kullanarak mayın taradı.

Mayın tarama faaliyeti Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının yoğun olduğu güzergahlarda gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı taramanın ilk aşamasında su yüzeyine çıkarılan bir mayının imha edildiğini bildirdi.(denizhaber)

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