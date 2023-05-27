Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı

Rusya, taktik nükleer silahların komşusu ve müttefiki Belarus'a yerleştirilmesi planı için harekete geçti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, dün Belarus'un başkenti Misnk'te Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin planı imzaladı.

Şoygu, Belaruslu mevkidaşıyla yaptığı toplantıda Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaları uzatmak ve tırmandırmak için elinden gelen herşeyi yaptığını kaydetti ve "Batı toplu olarak ülkelerimize karşı esasen ilan edilmeyen bir savaş açtı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı imzalanan belgelerin taktik nükleer silahların Belarus'ta depolanması işlemleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer mühimmatın ülkesine transferine çoktan başladığını bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Moskova'da bulunan Lukaşenko taktik nükleer silahların Belarus'ta olup olmadığına dair bir soruya "Olabilir. Geri dönünce kontrol edeceğim." cevabını verdi.

Rusya tarafından bu bilgiye dair henüz bir teyit gelmedi. Nükleer silahların sevkiyatı konusundaki plan Putin'in 25 Mart'ta yaptığı bir televizyon konuşmasıyla duyurulmuştu.

Lukaşenko Putin'in açıklamalarının ardından Moskova'nın ülkesine nükleer silah yerleştirme planının Batı'nın tehdidi altındaki Belarus'un korunmasına katkıda bulunacağını belirtmişti.

Kaynak: Euronews