  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alman devinden lastikte çevreci beklenmedik hamle! Araç sahipleri dikkat: Türkiye'nin kapısı çaldılar

'Belediyeleri PKK'nın elinden aldık' diyen Bakan Soylu açıkladı! İşte bu yıl dağa çıkabilen terörist sayısı

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

CHP'nin kalesi İzmir'de başörtülü kadına çirkin saldırı! "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor

Sosyal medyada gündem olan video! Mesut Özil paylaştı: Değerini bil!

Yalan siyasetten bıkmadılar! Yeniden Refah Partisi'nin kadın adayı üzerinden çirkin algı

Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru: Kapalıçarşı'da dolar 21 TL! En yüksek seviyede, Bursalılar döviz kuyruğunda

Çalışmayan annelere müthiş destek: Çocuk bakımı projesi 1510 lira ödeme! Açıkladı!

4 ayda 13,5 milyon dolar kazandırdı! Onun için Suudi Arabistan da kapımızı çaldı
Dünya Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı
Dünya

Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 08:46:00 -
Rusya Belarus'a nükleer silah yığmaya başladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Moskova'nın ülkesine nükleer silah yerleştirme planının Batı'nın tehdidi altındaki Belarus'un korunmasına katkıda bulunacağını belirtmişti.

Rusya, taktik nükleer silahların komşusu ve müttefiki Belarus'a yerleştirilmesi planı için harekete geçti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, dün Belarus'un başkenti Misnk'te Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin planı imzaladı.

Şoygu, Belaruslu mevkidaşıyla yaptığı toplantıda Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaları uzatmak ve tırmandırmak için elinden gelen herşeyi yaptığını kaydetti ve "Batı toplu olarak ülkelerimize karşı esasen ilan edilmeyen bir savaş açtı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı imzalanan belgelerin taktik nükleer silahların Belarus'ta depolanması işlemleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer mühimmatın ülkesine transferine çoktan başladığını bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Moskova'da bulunan Lukaşenko taktik nükleer silahların Belarus'ta olup olmadığına dair bir soruya "Olabilir. Geri dönünce kontrol edeceğim." cevabını verdi.

Rusya tarafından bu bilgiye dair henüz bir teyit gelmedi. Nükleer silahların sevkiyatı konusundaki plan Putin'in 25 Mart'ta yaptığı bir televizyon konuşmasıyla duyurulmuştu.

Lukaşenko Putin'in açıklamalarının ardından Moskova'nın ülkesine nükleer silah yerleştirme planının Batı'nın tehdidi altındaki Belarus'un korunmasına katkıda bulunacağını belirtmişti.

Kaynak: Euronews

Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor
Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor

Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'de ucuz yer kalmadı, artık zor

Rusya'dan yeni adım, Türkiye yerine orayı seçtiler! İstanbul’a rakip: Ruslar için Avrupa’ya sefer hazırlığı! Duyurdular
Rusya'dan yeni adım, Türkiye yerine orayı seçtiler! İstanbul’a rakip: Ruslar için Avrupa’ya sefer hazırlığı! Duyurdular

Dünya

Rusya'dan yeni adım, Türkiye yerine orayı seçtiler! İstanbul’a rakip: Ruslar için Avrupa’ya sefer hazırlığı! Duyurdular

ABD savaş gemisi o ülkede! Rusya'dan jet tepki
ABD savaş gemisi o ülkede! Rusya'dan jet tepki

Dünya

ABD savaş gemisi o ülkede! Rusya'dan jet tepki

Rusya'ya saldırı sonrası Moskova her an o silah için Türkiye'nin kapısını çalabilir! Dengeleri altüst edecek
Rusya'ya saldırı sonrası Moskova her an o silah için Türkiye'nin kapısını çalabilir! Dengeleri altüst edecek

Ekonomi

Rusya'ya saldırı sonrası Moskova her an o silah için Türkiye'nin kapısını çalabilir! Dengeleri altüst edecek

Biden, Rusya-Belarus anlaşmasını "son derece olumsuz" karşıladı
Biden, Rusya-Belarus anlaşmasını "son derece olumsuz" karşıladı

Dünya

Biden, Rusya-Belarus anlaşmasını "son derece olumsuz" karşıladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23