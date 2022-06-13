Rusya Başbakanı: Putin aklını kaçırdı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk başbakanı Mikhail Kasyanov en kötü kabuslarında bile Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı bir savaş başlatacağını hayal etmediğini söyledi.

AFP'ye bir video röportaj veren politikacı, 2000-2004 yılları arasında Rusya'da başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Ukrayna'daki savaş hakkında görüşlerini bildiren Kasyanov, savaşın iki yıl sürebileceğini ancak Rusya'nın demokratik bir yola dönebileceğine inandığını söyledi.

Pek çok Rus gibi kendisinin de savaşın olacağına inanmadığının altını çizen muhalif politikacı, Putin'in "blöf" yapmadığını işgalden üç gün önce gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında anladığını belirtti.

Putin'in siyasi anlamda "aklını kaçırdığını" ileri süren 64 yaşındaki Kasyanov, Rus liderin son 20 yılda cezasızlık ve korku üzerine kurulu bir sistem inşa etmeyi başardığını söyledi.

Putin tarafından görevden alındıktan sonra muhalefete katılan Kasyanov, Kremlin'i sert şekilde eleştiren isimlerden biri haline gelmişti. Ülkede yaşanan kanunsuzluğu "tam dokunulmazlığın sağlandığı bir KGB sistemi"ne benzeten Kasyanov, savaş nedeniyle Rusya'yı terk ettiğini ve Avrupa'da yaşadığını söyledi ancak güvenliğinden endişe ettiği için yerini açıklamayı reddetti.

Kasyanov'un yakın müttefiki ve muhalif siyasetçi Boris Nemtsov 2015 yılında Kremlin yakınlarında vurularak öldürülmüştü.

"Ukrayna savaşı kazanmalı"

Savaşın ne zaman biteceği hakkındaki öngörüsünü de paylaşan Rus politikacı, çatışmaların iki yıl kadar süreceğini, Ukrayna'nın ise savaştan galip çıkması gerektiğini ifade etti. Bunun olmaması durumunda sıranın Baltık ülkelerine geleceğini de vurguladı.

Savaşın sonucunun Rusya'nın da geleceğini belirleyeceğini ileri süren eski Başbakan, Putin'in yerini önünde sonunda güvenlik servisleri tarafından kontrol edilen bir "yarı halefin" alacağına inandığını belirtti. Fakat bu yeni ismin de sistemi kontrol edemeyeceğini, Rusya'nın "özgür ve adil seçimlere" sahne olacağını da sözlerine ekledi.

"Rusya'nın demokratik bir devlet inşa etme yoluna geri döneceğinden eminim" diyen Kasyanov, "Ülkenin komünizmden ve Putin'den arındırılması yaklaşık on yıl alacak" yorumunu yaptı.