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Dünya Rusya Baltık Denizi’nde ve Beyaz Deniz’de füzeleri ateşledi!
Dünya

Rusya Baltık Denizi’nde ve Beyaz Deniz’de füzeleri ateşledi!

ABD'nin B-52H tipi nükleer bombardıman uçağını havalandırmasının ardından bugün de Rusya, Baltık Denizi’nde ve Beyaz Deniz’de balistik ve seyir füzeleri ile tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:50:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi’nde ve Beyaz Deniz’de yapılan tatbikatlar ile ilgili bilgiler paylaşarak, tatbikatta denizden fırlatılan roketler ile seyir füzelerinin imha edildiğini açıkladı.

Baltık Denizi ve Beyaz Deniz’de tatbikat

Son günlerde balistik ve seyir füzeleri ile tatbikatlarını arttıran Rusya, bu kez de Baltık Denizi ve Beyaz Deniz’de tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Baltık Denizi’nde yapılan tatbikat ile ilgili bilgiler paylaşarak, Proje 20385’in öncüsü olan "Thundering" savaş gemisinden Poliment-Redut füzeleri ile atışlar yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Su-57 tipi avcı uçağında kullanılan hipersonik füze Kinjal ile eşdeğer olduğu belirtilen Poliment - Redut füzeleri ile Baltık Denizi üzerinden fırlatılan seyir füzelerinin vurulduğu ifade edilirken aynı zamanda geminin uçaksavar sistemi olan AK-190 ve AK-630 ile atışlar yapıldığı da aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı aynı zamanda Beyaz Deniz’de, Proje 22350 Fırkateyni Amiral Gorshkov üzerindeki Zirkon hipersonik füze sistemiyle de tatbikat yapıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en çok övündüğü Zirkon füze sistemi ile yapılan tatbikatın da başarıyla tamamlandığı belirtildi.

ABD bomdardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağı, geçtiğimiz günlerde yapılan uçuşun ardından ikinci kez Orta Doğu üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş gerçekleştirdi.

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu
ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu

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ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu

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