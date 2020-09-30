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Aktüel Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşmeyi teklif etti
Aktüel

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşmeyi teklif etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:33:35 -
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşmeyi teklif etti

MOSKOVA (AA) - Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a başkent Moskova'da bir araya gelme teklifinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ateşkes, gerginliğin düşürülmesinin yanı sıra "provokatif" ve "savaş" retoriğinden kaçınma çağrısının yapıldığı görüşmede, tarafların müzakere sürecini yeniden başlatması gerektiği vurgulandı.

Rusya’nın Dağlık Karabağ meselesi çözümü konusunda arabuluculuk girişimlerini sürdürüceğine dikkati çekilen görüşmede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi dahil gerekli kontakları kurmak için Moskova sahası teklif edildi.


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