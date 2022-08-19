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Ekonomi Rusya, Avrupa'ya vanayı kapattı
Ekonomi

Rusya, Avrupa'ya vanayı kapattı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattında, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren doğalgaz akışını 3 günlüğüne durduracağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 20:46:00 -
Rusya, Avrupa'ya vanayı kapattı

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

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