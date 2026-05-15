Rusya, Avrupa'nın oyununu ifşa etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Rusya ile ABD arasında geçen yıl Alaska zirvesinde, Ukrayna krizine ilişkin uzlaşıların sağlandığına işaret etti.

Lavrov, "Orada temel hususlar üzerinde mutabık kalındı. Ancak hala daha detaylı incelenecek birçok konu var. Bu, Alaska'da sağlanan anlaşmaları onayladığımız anda mümkün olacak. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin bu uzlaşılara karşı çıktığını söyleyen Lavrov, "Avrupalılar ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, özellikle de Londra, ABD'nin kendi inisiyatiflerine bağlılığını engellemek için elinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne açık olduğunu dile getirerek "Meselenin diplomatik çözümü tercih edilir. Ancak bu olmazsa, (Ukrayna'da) özel askeri operasyon kapsamında hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

"İran'la ilgili sorunun temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor"

ABD'nin Hürmüz Boğaz üzerinden geçen petrole odaklandığını belirten Lavrov, boğazın şubat sonuna kadar açık olduğuna dikkati çekerek "Durumu engelleyen, Basra Körfezi ülkeleriyle de sorun yaratan İran değil." ifadesini kullandı.

Lavrov, İran'la ilgili sorunun temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak "Elbette, şu anda en önemli şey savaşı sonlandırmak ve ilan edilen ateşkesten nihai anlaşmalara geçişi sağlamaktır. Ancak uzun vadede istikrar sağlayıcı bölgesel yapı üzerinde çalışmak lazım." şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, Hindistan'ın petrol sevkiyatlarına bağlı olduğunu ve İran'la ilgili durumun çözümünde arabulucu olabileceğini söyledi.

"Ermenistan ile ilişkilerimiz iyi ancak basit değil"

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Lavrov, "Ermenistan ile ilişkilerimiz iyi ancak basit değil. Çünkü Batı, Ermenistan'ı boyun eğdirmeye ve bu ülkenin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ortaklarıyla ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarındaki bağlarını koparmaya çalışıyor." dedi.

Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "ülkesindeki seçimlerden dolayı Kazakistan'da düzenlenecek Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılamayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bu üzücü." ifadesini kullandı.

"Avrupa ile diyaloga hazırız ancak kimsenin peşinden koşmayacağız"

Rusya'nın Avrupa ile diyalog kurması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Avrupa ile herhangi bir müzakere süreci talep etmiyoruz. Diyaloga hazırız ancak kimsenin peşinden koşmayacağız." diye konuştu.

Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Rusya'nın Afrika'da sömürgecilik yaptığı" yönündeki açıklamasına dair ise "Fransızlar, gerçek sömürgeciliğin ne olduğunu ve kimin gerçek sömürgeci olduğunu iyi bilir. Bu (sömürgecilik), Fransız meslektaşlarımızın genlerine işlemiş ve onlar herkesi kendi ölçütlerine göre değerlendiriyor. Bizim ölçütlerimiz farklı." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, Hindistan ile barışçıl nükleer ve uzayın keşfedilmesi gibi alanlardaki işbirliğini geliştirdiklerini dile getirerek "Rus hidrokarbon ve gübre sevkiyatının artırılması konusunda da kararlıyız." dedi.

Bakan Lavrov, Çin ile ABD'nin Amerikan enerji kaynaklarının tedariki konusunda anlaşmaya varması durumunda, bunu memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.