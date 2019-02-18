Rusya ateşledi! Sınırsız seyir kabiliyeti var

Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan Burevestnik güdümlü nükleerfüzenin en önemli aşaması başarıyla test edildi. Denemeyi, Rus ordusu resmi olarak teyit etmezken, test aşamasının nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise açıklanmadı.

Russia Today, bir grup mühendisin bazı bölümleri kapatılmış füzeyi dikkatlice incelediğini gösteren görüntüler yayınladı.

Nükleer güçle çalışan 9M730 Burevestnik, sınırsız manevra kabiliyetiyle çok uzak mesafelere ulaşabiliyor ve günler boyunca dünya çevresinde dolaşabiliyor.

Silahın başarılı bir şekilde çalışması halinde füzenin Asya'dan Pasifik Okyanusu'na, oradan Güney Amerika ve ABD hava sahasına girerek Meksika Körfezi'ne kadar ulaşabilecek güçte olduğu belirtildi.

Burevestnik'in menzilinin ABDye ait bir Tomahawk seyir füzesinden en az 10 kat daha yüksek olduğu açıklanmıştı.