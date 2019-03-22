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Rusya ateşkesi resmen bozdu! 10 ölü, 28 yaralı

Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Saldırı ise Türkiye'yi yükümlülükleri yerine getirmeme konusunda eleştiren Rusya'nın düzenlemesi, kafa karışıklığına sebep oldu.

22 Mart 2019 Cuma 22:23
Rusya ateşkesi resmen bozdu! 10 ölü, 28 yaralı

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 28 sivil yaralandı.

İdlib'in kuzeyindeki Fua ve Keferya beldeleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine akşam üzeri şiddetli hava saldırıları düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi de sosyal medya hesabında, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden havalanan beş Rus savaş uçağı İdlib'in Fua ve Keferya beldeleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine hava saldırıları düzenledi." bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rus ve rejim saldırısı ayrımı

​Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor.

Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor. Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçakları en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor. Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanları, bunların rejime, yeniler ise Ruslara ait olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan, muhalifler uçakları, üsler çevresinde ve ülkenin kilit noktalarında ekipmanlarıyla konuşlandırılmış gözetçilerden oluşan "rasat sistemi" ve "telsiz kırma"larıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

İdlib'deki kanlı bilanço

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 161 sivil hayatını kaybetti, 472'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:23
  1. Rusya
  2. İdlib

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn57 dk önce
    akp nin hangi işi sağlamki. ekonomi , yargı , eğitim , emniyet hep iflas etmiş durumda. 25 kuruşluk naylon poşet kanunlarıyla oyalanıyor.

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