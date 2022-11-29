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Dünya Rusya, askeri uydu fırlattı
Dünya

Rusya, askeri uydu fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordu tarafından kullanılacak olan yeni uyduyu uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 02:35:00 -
Rusya, askeri uydu fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere bir uyduyu daha yörüngeye fırlattı. Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden TSİ 18.17'de Soyuz 2.1b roketi ile fırlatılan "Cosmos-2564" isimli uydunun başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülen zamanda uzay aracı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, en son 2 Kasım'da Plesetsk Uzay Üssü'nden yine bir askeri uydu fırlatmıştı.

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