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Dünya Rusya açıkladı! Radikaller sokağa inecek, ABD seçimden sonra karışacak
Dünya

Rusya açıkladı! Radikaller sokağa inecek, ABD seçimden sonra karışacak

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, ABD seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak sosyal krizin derinleşmesini beklediklerini ve radikallerin sokağa çıkabileceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:56:00 - 2020-11-03 17:57:10
Rusya açıkladı! Radikaller sokağa inecek, ABD seçimden sonra karışacak

ABD'de kritik başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarışı kızışıyor. Seçimlerde kazanan aday dört yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten isim olacak. Fakat ülkedeki kaos iklimi karmaşayı da beraberinde getiriyor

Ülkede yaşanan gerilim, beraberinde seçim sonuçlarına kaosun damga vurabileceği beklentisi yaratıyor.

Rusya'dan iç savaş beklentisi

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, RIA'ya verdiği röportajda ABD'de seçimlerin toplumda daha fazla bölünmeye yol açmasını beklediklerini söyledi.

Naryshkin, "Bizim değerlendirmemiz, kimin kazanacağından bağımsız şekilde sosyal krizin derinleşeceği yönünde. Kesin olan şey kaybeden tarafın sonuçları kabul etmeyecek olması. Bu da radikalleri sokaklara çıkmak için cesaretlendirecek" ifadelerini kullandı.

ABD'de seçimler yaklaşırken, başkent Washington'da gerginlik beklentisi nedeniyle birçok dükkan ve mağazanın tahta plakalarla camlarının ve kapılarının kapatıldığı görüntülenmişti.

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