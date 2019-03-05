Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya yerleştiririz

ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandıracağı iddialarına Rusya’dan yanıt geldi.

Washington'daki Stimson Merkezi'nde konuşan Antonov, Washington'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararından dolayı büyük endişe duyduklarını, ABD'nin böylece Avrupa'daki müttefiklerinin topraklarına füzeler konuşlandırabileceğini belirtti.

“INF'nin ABD'nin güvenliği ile bir ilgisi yok"

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Bu çok önemli bir mesele, zira INF'yi henüz imzalamadığımız 1987 öncesindeki döneme dönebiliriz. Taktik nükleer silahlardan, orta ve düşük menzilli füzelerden bahsettiğimizde Rusya ve Avrupa ülkelerinin güvenliği söz konusu. INF'nin ABD'nin güvenliği ile bir ilgisi yok, zira bahse konu sistemler ABD topraklarına ulaşamaz. Önemli olan INF'nin bozulmasından sonra kimin kaybedeceğini anlamak, ki bu da Avrupa ülkeleri" ifadelerini kullandı.

Antonov, "INF'den çıkmasının ardından ABD Avrupa'ya füze konuşlandırabilir. Bu durumda menzili Avrupa'nın tamamını kapsayan füzeler konuşlandırmak zorunda kalırız. Bundan kaçınmalıyız" dedi.

Antonov, Rusya ve ABD'nin terörle mücadelede işbirliği yapmasının gerektiğini de kaydetti.