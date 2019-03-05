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Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya yerleştiririz

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandıracağı iddialarına yanıt verdi. Antonov,"INF'den çıkmasının ardından ABD Avrupa'ya füze konuşlandırabilir. Bu durumda menzili Avrupa'nın tamamını kapsayan füzeler konuşlandırmak zorunda kalırız" dedi.

05 Mart 2019 Salı 12:07
Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya yerleştiririz

ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandıracağı iddialarına Rusya’dan yanıt geldi.

Washington'daki Stimson Merkezi'nde konuşan Antonov, Washington'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararından dolayı büyük endişe duyduklarını, ABD'nin böylece Avrupa'daki müttefiklerinin topraklarına füzeler konuşlandırabileceğini belirtti.

“INF'nin ABD'nin güvenliği ile bir ilgisi yok"

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Bu çok önemli bir mesele, zira INF'yi henüz imzalamadığımız 1987 öncesindeki döneme dönebiliriz. Taktik nükleer silahlardan, orta ve düşük menzilli füzelerden bahsettiğimizde Rusya ve Avrupa ülkelerinin güvenliği söz konusu. INF'nin ABD'nin güvenliği ile bir ilgisi yok, zira bahse konu sistemler ABD topraklarına ulaşamaz. Önemli olan INF'nin bozulmasından sonra kimin kaybedeceğini anlamak, ki bu da Avrupa ülkeleri" ifadelerini kullandı.

Antonov, "INF'den çıkmasının ardından ABD Avrupa'ya füze konuşlandırabilir. Bu durumda menzili Avrupa'nın tamamını kapsayan füzeler konuşlandırmak zorunda kalırız. Bundan kaçınmalıyız" dedi.

Antonov, Rusya ve ABD'nin terörle mücadelede işbirliği yapmasının gerektiğini de kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:07
  1. Rusya
  2. ABD

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer43 dk önce
    Yetmez heryerde olsun...coniler rahat uyumasin..
  • receprecep1 sa önce
    2 at hırsızının perde arkası antlaşması bütün geri kalmış ülkelere silah satma şeytanlığı

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