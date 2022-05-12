Rusya açık açık tehdit etmişti! Putin'i kızdıracak NATO kararı

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanı bugün yaptıkları açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı şimdiye kadar askeri konularda sessizliğini koruyan Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. İki ülkenin NATO ittifakına katılıp katılmayacağı uzun süre tartışılıyordu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan ortak açıklama

Finlandiya merak edilen kararı konusunda ilk sinyali bugün verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve başbakanı bugün yaptıkları açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu.

NATO üyeliğine kesin gözü ile bakılıyor

Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin tarafından yapılan yazılı açıklama Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılmasının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

Komşu İsveç'in de benzer bir şekilde önümüzdeki günlerde NATO'ya katılma kararını vermesi bekleniyor.

Stoltenberg'den özel davet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya ve İsveç’in ittifaka dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Rusya'dan peş peşe tehditler

Rusya iki ülkeyi daha önce de NATO konusunda uyarmış ve üye olmaları halinde Rusya'nın kendi önlemlerini alacağını duyurmuştu.



Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov ise Finlandiya'yı açıkça tehdit ederek, "Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya'nın 'meşru hedefi' olur ve ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" demişti.