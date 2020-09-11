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Aktüel Rusya, AB'yi "tek taraflı yaptırım" siyasetinden vazgeçmeye çağırdı
Aktüel

Rusya, AB'yi "tek taraflı yaptırım" siyasetinden vazgeçmeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: - "AB'yi uluslararası hukuk normları ve ruhuna uygun olmayan tek taraflı kısıtlamaları uygulama siyasetinden vazgeçmeye çağırıyoruz" - "Washington, eylemleriyle ikili ilişkileri kötüleştirecek yolu izleme niyetinde. Bu tür eylemler Washington'un ulaşmak istediği sonucu sağlamayacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:58:30 -
Rusya, AB'yi "tek taraflı yaptırım" siyasetinden vazgeçmeye çağırdı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'ne (AB) tek taraflı yaptırım politikasından vazgeçme çağrısı yaptı.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 aylığına uzatma kararını değerlendiren Zaharova, "Bu adımı, AB'nin kendisini sürüklediği çıkmazdan kurtulmak için kaçırılan bir fırsat olarak kabul ediyoruz." yorumunu yaptı.

Zaharova, AB'nin "yıkıcı bir siyaset" izlediğini belirterek, "AB'yi, uluslararası hukuk normları ve ruhuna uygun olmayan tek taraflı kısıtlamaları uygulama siyasetinden vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

- "ABD, ikili ilişkileri kötüleştirme niyetinde"

ABD'nin 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştıkları gerekçesiyle Rusya bağlantılı 4 yetkiliyi yaptırım listesine almasına da tepki gösteren Zaharova, şunları kaydetti:

"Washington, eylemleriyle ikili ilişkileri kötüleştirecek yolu izleme niyetinde. Bu tür eylemler, Washington'un ulaşmak istediği sonucu sağlamayacak."

Zaharova, Rusya'nın ABD'deki seçimlere karışmadığını ve karışmayı düşünmediğini savundu.

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