Rusya, AB'yi maymun etti: Gazprom, Avrupa'nın vanasını iyice kıstı!

Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düştü. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı yüzde 50'den fazla azalırken, Yamal-Avrupa hattı üzerinden tümüyle durdu.

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı, Kuzey Akım'daki kapasitenin de düşürülmesiyle azalmaya devam ediyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe, dün yaptığı açıklamada ise günlük 67 milyon metreküpe düştüğü uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu sevkiyat kapasitesinin yüzde 40'a kadar düşmesinde Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmemesi ana neden olarak gösterildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım'da yaşanan arz kısıntısını "siyasi güdümlü" olarak nitelendirerek Gazprom'u doğalgaz fiyatlarını yukarı çekmeye çalışmakla suçladı.

KUZEY AKIM HATTI NEDEN ÖNEMLİ?

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya gönderen Kuzey Akım boru hattının yıllık 55 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesi bulunuyor.

KUZEY AKIM 2'YE SAVAŞ ENGELİ

Gazprom'un, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğalgazın çoğunu tekrar yönlendirmeyi planlayarak inşa ettiği Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı ise daha işletmeye alınmadan yaptırımlar nedeniyle atıl duruma düşmüştü.

Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

YAMAL-AVRUPA HATTI DA KULLANILMIYOR

Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kritik role sahip bir başka boru hattı olan Yamal-Avrupa da artık kullanılmıyor.

Yamal-Avrupa boru hattı, Ukrayna'daki boru hatları ve Kuzey Akım boru hattının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Gazprom, Rus hükümetinin kararını gerekçe göstererek Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını bildirdi.

Rusya kısmının sahibi ve işletmecisinin Gazprom, Polonya tarafının işletmecisi ve sahibinin EuRoPol GAZ'ın olduğu Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattının, yıllık 33 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

UKRAYNA ÜZERİNDEN SEVKİYAT YARI YARIYA AZALDI

Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini söylemişti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp kapasiteye sahip Sohranovka üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu sevk ediyordu.

Söz konusu giriş noktasının kapanmasıyla şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı dün itibarıyla 10 Mayıs'a kıyasla yüzde 54 azalarak 41 milyon metreküpe düştü.