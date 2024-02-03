Rusya, ABD'nin saldırıları sonrası BMGK'ye 'acil' toplantı çağrısı yaptı

ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık dün gece Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlediği saldırıların ardından Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) “acil” toplantıya çağırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlemesi sonucu onlarca kişinin ölümü üzerine peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki üssünde 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan sert yanıt verdi.

Rusya’dan da saldırılara tepki geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye ve Irak’a yönelik saldırılarının oluşturduğu barış ve güvenlik tehdidi nedeniyle BMGK’nın ‘acil’ toplanmasını talep ettik” dedi.

Irak'ta can kaybı var

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu belirten Avvadi, ABD'nin bu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu kaydetmişti.