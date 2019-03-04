Rusya, ABD ile olan anlaşmayı askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
04 Mart 2019 Pazartesi 17:09
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:09
YORUM YAZ