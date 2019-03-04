Rusya, ABD ile olan anlaşmayı askıya aldı Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı. Ayrıntılar geliyor...

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