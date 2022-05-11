Rusya: 'ABD, bizi canavarlaştırmak için...'

Narışkin’in bugün yayınlanan açıklamasında, istihbaratın edindiği bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘kontrolü altındaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonu Rus toplumunda itibarsızlaştırma amaçlı kampanya başlatmak üzere göreve çağırdığı’ belirtildi.

Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, dinleyici/izleyici kitleler üzerindeki etkiyi artırmak için sponsorluğu altındakilerden propaganda yayarken müstehcen dil, hakaret içerikli ifadeler ve edebe aykırı simalara aktif olarak başvurmalarını istiyor. Rusya Federasyonu'nun siyasi ve askeri yönetimini insanların gözünde canavarlaştırmayı, insanlıktan çıkarmayı amaçlayan en inanılmaz sahte içeriklerin yayılmasından çekinilmemesi öneriliyor” ifadelerine yer verildi.

‘ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’ya yönelik eylemleri, Üçüncü Reich propaganda geleneklerinin bir benzeridir’

Açıklamada ayrıca, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu eylemlerinde, Entelektüalizmi her türlü propagandanın en büyük düşmanı olarak gören Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nın ve başındaki Joseph Goebbels'in gelenekleriyle çok ortak nokta olduğu görülüyor” vurgusu yapıldı.