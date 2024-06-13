Rusya 6 ülkeye vizeleri kaldırıyor! O ülke: Suudi Arabistan, Kuveyt... Böylesi yaklaşımı tarihte görülmedi

Rusya 6 ülkey vizeleri kaldırıyor! O ülke: Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt...

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, “Birçok ülkeyle vizelerin tamamen kaldırılması konusunda görüşmeler sürüyor. İlk etapta listenin başında Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Malezya, Myanmar geliyor” dedi.

Bakana göre, geçen yaz birçok ülkeyle vizelerin kaldırılması ve elektronik vizenin uygulamaya konması sayesinde Rusya’yı 400 bin yabancı turist ziyaret etti.

Moskova’nın vize rejimini daha da basitleştirmeyi planladığını da söyleyen Reşetnikov, “Buna paralel olarak Çin ve İran ile tur grupları giriş mekanizmasını başlattık. Şimdi Hindistan’daki meslektaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz, aynı zamanda onlarla da bir anlaşma yapılmsı gündemde” dedi.

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