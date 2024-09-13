Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti

Rusya'nın aldığı karara göre, Moskova'da görev yapan 6 İngiliz diplomatın akreditasyonu FSB tarafından iptal edildi.

FSB, diplomatların casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunduklarına dair belgelere ulaştıklarını ve bu olayın İngiltere tarafından koordine edildiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da, İngiltere'nin Moskova'daki Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini diplomatik anlaşmaları aşan bir şekilde sürdürdüğünü ve Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, FSB çalışanlarından biri, İngiltere'nin istihbarat faaliyetlerini durdurma çağrılarına yanıt vermediği için ilk olarak bu 6 diplomatın akreditasyonunu iptal ettiklerini açıkladı.