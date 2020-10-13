Rusya 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi’nde
Birleşmiş Milletler (BM) organı olan İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni ülkeler arasında 4 yıllık aradan sonra Rusya’nın da yer aldığı bildirildi.
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimî Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, oylamada 158 ülke tarafından desteklenen Rusya’nın 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildiği bildirildi.
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya’nın 4 yılık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildiği ve yapılan oylamada üyeliği 158 ülke tarafından desteklendiği ifade edildi.
Açıklamada BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya’nın yapıcı işbirliğine dayalı çalışmaya hazır olduğu da belirtildi.