  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi’nde
Dünya

Rusya 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi’nde

Birleşmiş Milletler (BM) organı olan İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni ülkeler arasında 4 yıllık aradan sonra Rusya’nın da yer aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:32:00 -
Rusya 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi’nde

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimî Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, oylamada 158 ülke tarafından desteklenen Rusya’nın 4 yıllık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildiği bildirildi.

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya’nın 4 yılık aradan sonra BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildiği ve yapılan oylamada üyeliği 158 ülke tarafından desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada BM İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya’nın yapıcı işbirliğine dayalı çalışmaya hazır olduğu da belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede sıcak anlar! ABD 60 savaş uçağıyla harekete çekti
Dünya

Bölgede sıcak anlar! ABD 60 savaş uçağıyla harekete çekti

Çin merkezli bir düşünce kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş uçaklarının geçen ay Güney Çin Denizi üzerindeki hava hareketliliğiy..
Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti
Dünya

Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, 'profesyonel bir ordu' oluşturmak için yasa tasarısında değişikli..
ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar
Dünya

ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri ile Bulgaristan askeri işbirliği konusunda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre ABD, Bulgaristan'a 2 bin 500 ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay