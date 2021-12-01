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Siyaset 'Rüşvet'ten tutuklanan Belediye Başkanı ile ilgili sıcak gelişme!
Siyaset

'Rüşvet'ten tutuklanan Belediye Başkanı ile ilgili sıcak gelişme!

Hakkında yüürütüken soruşturma kapsamında 'rüşvet almak' suçundan tutuklanan Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:43:00 - 2021-12-01 23:07:59
'Rüşvet'ten tutuklanan Belediye Başkanı ile ilgili sıcak gelişme!

Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.

'Rüşvet'ten tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Ender Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

 

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