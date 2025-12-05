Rüşvet, tehdit şantaj… İsrail ve Eurovision arasında neler geçmiş neler

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in Gazze’deki soykırımına rağmen Siyonistlerin gelecek yılkı Eurovision yarışmasına katılması kararı alan Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), Yahudi lobisi tarafından nasıl satın alındığı ve nasıl tehdit edildiği ortaya çıktı. Barbar İsrail yönetiminin, soykırım ve insanlık suçu davalarına karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılarını nasıl tehdit ve şantajla sindirdiği gerçeği akıllardayken yahudi lobisinin bu defa aynı şeyi İsrail’in Eurovision 2026’ya katılım kararı öncesinde EBU üyelerine yaptığı belirtildi.

Yahudi gazetesi ynet’in haberine göre İsrail özel bir ekip kurdu ve EBU kararı öncesi düzenleme komitesi üyelerini mankaja aldı. “İsrail, Eurovision’dan elenmekten nasıl kurtuldu ve oylamayı değiştiren diplomatik hamle” başlıklı haberde “İsrail heyetinin, EBU’nun İsrail’i hedef aldığını söyleyen eleştirmenlerin öne sürdüğü yeni kuralları ilerletmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Herzog tarafından oluşturulan özel bir ekibin desteğiyle Cenevre’de yoğun bir lobi faaliyeti başlattı” denildi.

İKİ YILDIR ÇALIŞIYORLARMIŞ

Haberin devasında şu ifadeler kullanıldı:

“İsrailli yetkililer, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki yerini, büyük ölçüde perde arkasında yürütülen yoğun ve aylarca süren bir diplomatik kampanyanın ardından garantilediğini, ülkenin yarışmadan men edilmesini önlemek için KAN yöneticileri (İsrail devlet kanalı), hükümet danışmanları ve Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun da dahil olduğu koordineli bir çabanın olduğunu söyledi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Cenevre’deki genel kurulunda, İsrail’in gelecek yıl Viyana’da düzenlenecek yarışmaya katılmasının önünü açan kural değişikliklerini onayladı. Karar, birçok Avrupalı yayıncının İsrail’in yayın haklarının kısıtlanması yönündeki artan talepleri ve yetkililerin, İsrail’in yayın haklarının kaldırılması için bugüne kadarki en ciddi oylama girişimi olarak nitelendirdiği gelişmenin ardından geldi.

KAN Genel Müdürü Golan Yokhpaz ve iki yıldır artan boykot çabalarının hukuki stratejisini yürüten avukat Ayala Mizrahi, Cenevre’deki İsrail heyetine başkanlık etti. Her ikisi de, İsrail’in kaybetmekten korktuğu bağlayıcı bir oylama için meclisin harekete geçmesini engellemek amacıyla EBU üyelerine doğrudan lobi faaliyeti yürüttü.”

HERZOG ÖZEL EKİP KURDU

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, men edilme kararının İsrail için Avrupa’da daha geniş çaplı bir siyasi gerilemeye dönüşebileceğine inanarak, diplomatik iletişimi koordine etmek üzere özel bir ekip kurdu. İsrailli yetkililer, Herzog’un uluslararası ortakları İsrail’in men edilmesine yönelik oylamaya karşı çıkmaya çağırdığını söyledi. Bir çok hkümet yetkilisiyle özel görüşmeler yapılıp, İsrail’in men edilmesine karşı çıkmaları sağlandı.

ÜYELERE DE ŞANTAJ

EBU üyelerinden bazılarına parayla satın alan yanına çeken Siyonistleri, para ile ikna edemediklerini de elde ettikleri gizli bilgilerle tehdit ederek kendilerinden yana tavır almalarını sağladı. Sonuçta EBU yeni reform maddelerini oylayıp kabul ederken, üyeler İsrail’in yarışmaya katılımını oylamaya bile sunmama kararı aldı. Böylece İsrail’in yarışmaya katılımı kabul edildi.

Sonuçta şarkı tanıtımında hükümet müdahalesinin kısıtlanması ve jüri-halk oylaması kurallarında düzenlemeler gibi reformlar ile birlikte İsrail’in men edilmemesi kararı, EBU üyeleri tarafından gizli oylamayla kabul edildi.

6 ÜLKE YARIŞMAYA KATILMAYACAK VE YAYINLAMAYACAK

İspanya’nın İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) yaptığı başvurunun perşembe akşamı oylanması bekleniyordu. EBU, talepleri reddederek oylama yapılmadan İsrail’in yarışmaya katılacağını duyurdu.

Kararın ardından peş peşe boykot açıklamaları geldi. İrlanda, Belçika, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya kamu yayıncıları Eurovision’a katılmama ve yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu.

Nihai kararı olmadığı belirtilen bazı ülkelerin de yarışmacı göndermeyecekleri belirtildi.

İspanya, daha önce İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Eurovision’dan çıkarılması için EBU’ya başvuru yapmış, yarışmanın siyasi tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini savunmuştu.

Hollanda da benzer şekilde, İsrail’in yarışmada yer alması halinde çekileceğini açıklamıştı.