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Dünya Rüşvet sonunu getirdi: Eski adalet bakanı idama mahkum edildi!
Dünya

Rüşvet sonunu getirdi: Eski adalet bakanı idama mahkum edildi!

Çin'de eski bakan Fu, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada idama mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:47:00 -
Rüşvet sonunu getirdi: Eski adalet bakanı idama mahkum edildi!

Çin'de eski Adalet Bakanı Fu Cınghua, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Cilin eyaletinin merkezi Çangçun şehrindeki Orta Halk Mahkemesinde görülen davada Fu, Adalet Bakanlığı, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüttüğü dönemde, kendisi ve akrabaları aracılığıyla 117 milyon yuan (yaklaşık 14,9 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandı.

"Rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamalarından hüküm giyen eski bakan ve polis şefi, iki yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

Kararda, "Fu'nun, resmi makamını ve otoritesini başkalarına iş faaliyetlerinde resmi atamalarda ve yargı davalarında menfaat sağlamak üzere kullandığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği" kaydedildi.

Mayıs 2020'de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı üyeliğine atanmasından önce Adalet Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan 67 yaşındaki Fu, üst düzey emniyet ve yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fu, mart ayında Komünist Partiden ihraç edilmişti.

Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Fu'nun, "tüm ideallerini ve inançlarını terk ettiği, hiçbir zaman partiye ve halka sadık kalmadığı, parti ruhunu ve ilkelerini terk ettiği" suçlamalarına yer verilmişti.

Eski Adalet Bakanı ve polis şefi hakkındaki dava 11 Temmuz'da açılmıştı. Fu, 29 Temmuz'da yapılan duruşmada hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti.

Üç eski emniyet müdürüne hapis

Fu ile aynı soruşturmada gözaltına alınan üç eski emniyet müdürü, dün Hıbey eyaletinin farklı şehirlerinde görülen davalarda aynı suçlamalardan hapis cezaları almıştı.

Eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan (58) ömür boyu, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin (57) 15 yıl, eski Şaanşi Emniyet Müdürü Liu Şinyun (60) 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Emniyet müdürleri, geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla Komünist Partiden ihraç edilen eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun liderliğinde hizip oluşturarak suç birliği yapmakla suçlanmıştı.

Üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturmada Eski Adalet Bakanı Fu Cınghua, istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı Liu Yanping ve eski Liaoning Emniyet Müdür Yardımcısı Vang Likı da gözaltına alınmıştı.

Yargılamaların, Komünist Partinin gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi öncesinde sonuçlandırılması dikkati çekti.

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