Rüstem Zeydan kimdir? Rüstem Zeydan AK Parti'den neden istifa etti? AK Parti'nin fahri kurucular listesinde yer alan Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Rüstem Zeydan'ın Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye katılacağı iddia ediliyor.

AK Parti'nin fahri kurucular listesinde yer alan Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeydan, "Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum AK Parti 'den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur" ifadelerini kullandı. "Siyasi arenaya veda etmiyorum'' İstifasıyla ilgili basın mensuplamalarına da konuşan Zeydan "Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim" dedi. Tutuklu HDP'li vekilin abisi Rüstem Zeydan aynı zamanda Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile tutklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.

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