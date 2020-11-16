Rus'tan gözdağ! Ermenistan diye bir devlet kalmaz

Mehmet Aydın



Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı’nın emekli Korgenerali Leonid Reshetnikov, ülkediki Rus karşıtlığının Erivan’ın sonu olabileceğini söyledi. Reshetnikov, “Russian Interest” adlı YouTube kanalının yayınında konuşurken “Ermenistan devleti dünya haritasında ancak Rusya sayesinde var. Bugün Ermenistan’da Rus karşıtı güçler iktidara gelirse, bu devletten hiçbir şey kalmayacaktır. ‘Ermenistan’ kelimesinin Rus İmparatorluğu ile birlikte yeniden canlandırıldığını unutmamalıyız, orada değildi. Uzun zaman önceydi, yüzyıllar ve yüzyıllar önceydi ve şu anda Ermenilerin sahip olduğu her şey, Rusya’nın ve ardından Sovyetler Birliği’nin yardımıyla gerçekleşti. Şua nki Ermenistan da bu sayede var“ dedi.