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Ekonomi Rusların borcu rekor seviyede!
Ekonomi

Rusların borcu rekor seviyede!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 10:41:00 -
Rusların borcu rekor seviyede!

Rusya'da vatandaşların kredi borcu ilk kez 330 milyar doları aştı. Borçlardaki en büyük payı ipoteğin oluşturduğu belirtildi.

Rusya'da vatandaşların kredi borcu ilk kez 330 milyar doları aştı. Borçlardaki en büyük payı ipoteğin oluşturduğu belirtildi.
Rus ekonomisindeki belirsizlikler, ertelenen alımların gerçekleşmesi ve kredilerin pahalanacağı beklentisi Rusya vatandaşlarının bankalara olan kredi borçlarının toplamının temmuz ayında ilk kez 32 trilyon rublenin (330 milyar dolar) üzerine çıkmasına sebep oldu. Rusya Merkez Bankası verilerini haberleştiren İzvestiya gazetesi yıl başından bu yana borç toplamının 3,3 trilyon ruble arttığını ifade etti.

Türkrus'ta yer alan habere göre Ulusal Kredi Geçmşi Bürosu'ndan Aleksey Volkov kredi borçları içinde en büyük payın yüzde 51,9 ile ipoteğe ait olduğunu belirtiyor. Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarının oranı yüzde 43. Otomobil kredilerinin payı ise yüzde 4,7. Volkov borç artışında ipoteğin başı çektiğini belirtiyor.

Rusya Merkez Bankası, vatandaşların kredi borçlarının gelirlere oranının yıl başı itibarıyla yüzde 11,2 olduğunu açıkladı. Yıl ortası verileri ise henüz yayınlanmadı.

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