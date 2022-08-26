Ruslardan flaş Türkiye kararı! Akın akın satın alıyorlar

Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere olan ilgisi geçen seneye göre iki katına çıktı.



Golden House şirketinin verilerine göre, Rusya vatandaşlarının son dönemde en fazla gayrimenkul satın aldığı ülkelerin başında Türkiye, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs, Ermenistan, Kazakistan ve Özbekistan geliyor.



Mısır, Tayland ve Panama da en popüler ülkeler arasında.



Rusya vatandaşlarının rağbet gösterdikleri ülkelerde konut fiyatlarının 18 bin ila 110 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor.



Birçok kişinin de oturma izni ya da ikinci vatandaşlık almak için Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Gürcistan ve Özbekistan gibi ülkelerden konut satın almayı tercih ettiklerine dikkat çekiliyor.



Uluslararası aracı kuruluş Propriete Generale Group uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre Rusya vatandaşları, Ocak ve Mayıs 2022 döneminde Türkiye'den gayrimenkul satın alan yabancılar arasında birinci oldu.



Şubat ayının sonundan itibaren Türkiye'de gayrimenkul alan yabancılardan yüzde 31,44'ünün Rusya vatandaşı olduğu görüldü.