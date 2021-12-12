Ruslardan bomba itiraf: Türkler isteseydi çoktan ele geçirmişti

Analizinde Bayraktar TB2'lere odaklanan Doğubilimci Yuri Marashev, savaş stratejisiyle ilgili olarak da "Türkler herhangi bir bölgeyi ele geçirmek isteselerdi çoktan yaparlardı. Ancak böyle bir amaçları yok. Sadece mevcut sınırları içinde kendilerini oldukça rahat hissetmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya Rusya’nın Ukrayna ile savaşa girmesini beklerken, Türk Bayraktarları Ankara için çok hassas olan birçok noktada bir anda gözle görülür şekilde yoğunlaştı. Diğer ülkeler ise bu hareketlenmeye karşı çok net adımlar atamıyor.

"Türkler birçok coğrafyada etkili olmak istiyor"

Beş Türk İHA’sı geçtiğimiz hafta boyunca İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptı. İran ve Ermenistan sınırındaki gökyüzünde ise iki Türk İHA’sı daha tetikte. Türkiye bir çok alanda etkili olmak istiyor ve Kuzey Afrika, Afganistan ve Orta Asya’ya kadar etki alanı kurmaya çabalıyor. Ve bunlar neo-Osmanlıcılık kavramına uyuyor.

Doğubilimci Yuri Mavashev, "Türk havacılığının harekete geçmesini birinin toprağından “bir parça kapma” planlarıyla ilişkilendirmiyorum" diyor.

Fakat biliniyor ki Suriye, Ankara için uzun zamandır bir sorun. Türkler Suriye’de zaten kontrol ettikleri topraklardan oldukça memnunlar. Geri kalan kısımlarda ise insani işbirliğini vurgulayan başka yöntemlerle çalışıyorlar.

Yuri Mavashev, "Rusya’ya gelince, Rusya her şeyden önce sözde müttefiki Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı dikkatli olmalı. Esad; uzun süredir müttefik olmayan davranışlar sergileyerek İran etkisine kapı açarak Rus etkisini en aza indirdi. Esad’ın koltuğuna veda etmesinin Rusya’nın çıkarına olduğuna zamanlar geliyor olabilir" diyor.

"Türkler ele geçirmek isteselerdi yaparlardı"

Yuri Mavashev analizine şöyle devam ediyor:

"Türkler herhangi bir bölgeyi ele geçirmek isteselerdi çoktan yaparlardı. Ancak böyle bir amaçları yok. Sadece mevcut sınırları içinde kendilerini oldukça rahat hissetmek istiyorlar. Türkler, Batı ile geniş bir etkileşim deneyimine sahipler ve Batı’nın zemin kaybetmesinden ve bölgede siyasi bir boşluk oluşmasından faydalanıyorlar.

Bayraktar uçuşlarına gelince bu konudaki spekülasyonlar, onları etkisiz hale getirecek silahları olmayan bütün ülkeleri endişelendirmeli.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındaki güdüleri doğru anlamak önemli. Örneğin, Türkiye Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmakla ilgilendiğini ifade ettiğinde, bazı siyasi analistler Erdoğan’ın Donetsk ve Luhansk’taki duruma müdahale edeceğini hissettiler. Türkiye etkin bir güç olarak rol almaya başladığını bu açıklama ile gösterdi.

Türkiye'den Kafkasya bölgesinde yeni yapılanma formülü

Ayrıca Türkiye, Batı ülkelerinin katılımı olmaksızın Kafkasya bölgesinde yeni bir yapılanma formülü sunuyor. “3 + 3″: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya, İran, Türkiye."