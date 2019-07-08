Ruslara karşı I. Plevne Zaferi kazanıldı

Bu savaş Rumi olarak 1293 yılına rastladığından genel itibariyle 93 Harbi olarak anılmıştır. XIX.Yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde çarlık Rusyası, Devleti Âliye i Osmanî üzerindeki asırlık emellerini gerçekleştirebilmek için harekete geçti.

XIX.Yüzyılda Osmanlı tarihinin en önemli direniş mücadelesini teşkil eden Plevne müdafaası, Gazi Osman Paşa kumandasındaki bir kolordu tarafından Rus - Rumen ordusuna karşı bugünkü Bulgaristan’ın kuzeyinde yer alan Plevne önlerinde gerçekleşmiştir. İlk üç savaşı Osmanlı ordusu kazanmıştır. En son savaşta ise imkansızlar sonucunda teslim olunmuştur.

Çarlık Rusyası 24 Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açtığı zaman Gazi Osman Paşa, Sırp ve Rumenler’in muhtemel hareketlerine mani olmak için Vidin’de, Tuna cephesi başkumandanı Serdârıekrem Abdülkerim Nâdir Paşa’nın emrinde bulunmaktaydı.

Ruslar’ın Tuna’yı hiçbir ciddi mukavemet görmeden geçmeleri üzerine Osman Paşa 1 Temmuz sabahı 25.000 kişilik bir kuvvetle, Balkanlar’a doğru sarkmakta olan Ruslar’ın önüne bir engel çekmek ve Niğbolu Kalesi’ni kurtarmak üzere harekete geçti.

Ancak; Niğbolu’ya yaklaştığında Serdârıekrem Abdülkerim Paşa âcilen Plevne’ye yönelmesi için emir gönderdi. Bunun üzerine Gazi Osman Paşa 7 Temmuz 1877’de Plevne’ye ulaştı. Burada sahra istihkâmları inşa ettirdi, avcı hendekleri kazdırdı ve topçu birliğinin büyük bir kısmını toprak siperler gerisine yerleştirdi. Emrindeki güçler 25 tabur piyade ve 6 süvari bölüğünden ibaretti.

O sırada müdafaa hazırlığını yaptığı Plevne; Orhaniye, Sofya, Lofça ve Bulgarani’den gelen ana yolların kavşağında, Sofya’nın 138 km. kuzeydoğusunda Vid ırmağının kolu Tuçençe çayının kenarında küçük bir kasaba olup savaş sırasında hemen hemen bütün halkı Türkler’den oluşmaktaydı.

Rus Çarı Grandük Nikola, Osmanlı kuvvetlerinin Plevne yöresinde toplanmakta olduğu haberini alınca ordusunun sağ tarafında böyle bir kuvvetin bulunmasına imkân vermemek için Batı Ordusu kumandanı General Krüdener’e hücum etmesi için emir verdi.

Ruslar çekilmek zorunda kaldı

8 Temmuz’da Ruslar, 12.000 asker ve 70 parça topla Plevne'nin kuzey ve doğu kesimlerinden saldırıya geçtiler. Rus piyadeleri açıktan, uzun kollar halinde hücuma geçiyorlar ve Osmanlı askerinin şiddetli ateşi altında eriyorlardı. Ruslar 74’ü subay olmak üzere 3.000 asker kaybederek çekilmek zorunda kaldılar. Osmanlı Devletinin kaybı ise 1.000 kadar şehitten oldu.

General Krüdener’in sevkettiği General Schilder, 8 Temmuz’da henüz takviye almamış yorgun Osmanlı birliklerini tahkimsiz durumda bulunan bu mevkiden atmak için taarruzda bulunduysa da başarılı olamadı.

Gazi Osman Paşa’nın Birinci Plevne Muharebesi muzafferiyeti üzerine Rus General Gurko, Balkanlar’dan tekrar kuzeye çekilmek zorunda kaldı. Sultan II. Abdülhamid Han I.Plevne Muharebesi galibiyetinden dolayı Osman Paşa’yı bir telgraf yollayarak tebrik etti.

Osman Paşa gibi başka bir komutan görülmedi

İngiliz Gazetelerinden Morpeth Herald’ta yapılmış olan değerlendirmeye göre, savaş tarihinde Osman Paşa gibi savunmada kararlı olan başka bir komutan görülmemiştir.

London Standard ve Falkirk Herald’ta yapılan değerlendirmelere göre, Osmanlı ordusunun Plevne’de Ruslar karşısında kazandığı başarılar yabancıların Osmanlı ve Rus ordusuna bakışını değiştirmiş, burada elde edilen sonuçlar askerî çevrelerde bomba etkisi oluşturmuş ve Türk ordusunun tekrar eski günlerindeki zindeliğine döndüğü ifade edilmiştir.

Plevne’nin savunmasında Osmanlı ordusu Almanya’dan almış olduğu Krupp toplarını kullanmıştır. Mücadeleler esnasında kendi topçu bataryalarının Türk bataryalarına nazaran geri kalmış olduğunu fark eden ve yeniden düzenlemelerin yapılması gerektiğini kabul eden Ruslar, Krupp topu almak için harekete geçmişler ve Almanlarla Krupp topları için anlaşma imzalamışlardır.

Bilgiler Av. Mustafa Taşbaşı tarafından derlenmiştir...