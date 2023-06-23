Ruslar Türkiye'yi seçti! BAE ve Mısır'ı solladı: Rusya'da 'Temmuz' satışlarında Türkiye'nin payı açıklandı

Rusya Federal seyahat acenteleri ağı '1001 Tour' Rus turistlerin Temmuz tercihlerini açıkladı.

Temmuz'da tur satışlarının yüzde 60'ı Türkiye'ye

Rusların Temmuz'da satın aldıkları turlarda Türkiye'nin payı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Rusya içindeki tatil beldelerin payı yüzde 18, Mısır yüzde 12, BAE'nin payı yüzde 5 Abhazya'nın payı da yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Temmuz'da Rus turistlerin yüzde 63'ü çocuklarıyla tatile gidecek.

Rus turistler Çinli ödeme sistemini Çin'de kullanamıyor

Rusya vatandaşı turistlerin ülke dışında banka kartlarıyla ödeme yapma problemleri devam ediyor. Business FM, Rus banklarından alından UnionPay kartların Çin'de kullanılamadığı yönünde haberler geldiğini yazdı.



Habere göre Pekin ve Şangay gibi büyük şehirlerde sorun yaşanmazken, daha küçük şehirlerde UnionPay kartlarla ödeme yapılamadığı bilgisi yer alıyor.



Rus Tur Operatörleri Birliği ATOR, sorun nedeniyle Rus turistlere Çin'e giderken yanlarında nakit para götürme tavsiyesinde bulundu. Birlik ayrıca turistlere dolar yerine yuan almalarını tavsiye etti. Zira Çin bankalarında döviz bozdurmakta da sorunlar yaşanabiliyor.



Portala konuşan turizmciler Çinli yetkililerin yabancı turistlerin yaşadığı ödeme güçlükleri konusunda çok ilgili olmadığını, bu tür sorunları Rusların yanı sıra diğer ülke vatandaşlarının da yaşadığını söyledi.



Turizmciler Çin'de uluslararası ve ülke içi olmak üzere iki UnionPay mevcut olduğuna dikkat çekiyor. turkrusa'a göre: Uzmanlar ayrıca Çin'de en yaygın ödeme biçiminin kare kod kullanımıyla olduğunu, nakit ya da banka kartı ödemelerinin demode görüldüğünü belirtiyor.

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Diğer yandan Rusya'da devlete ait kamuoyu yoklama kurulumu VTsİOM'un anketine katılanların yüzde 60'ı hayatlarından ve ülkedeki durumdan memnun olduğunu beyan etti.



Anketi haberleştiren Novıye İzvestiya portalı, hayatından mutlu olanların oranının bir yıl öncesine göre 7 puan arttığına dikkat çekiyor.



Yaşadığı hayatı "Ne iyi, ne kötü" diye tanımlayanların oranı ise yüzde 20 civarında. Hayattan memnun olmayanların oranı da yüzde 16 bulundu.



VTsİOM analistleri 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla hayatından memnun olan Rusya vatandaşlarının oranının arttığını belirtiyor.



Mayıs ayı itibarıyla ülkedeki durumu olumlu bulanların oranı da yüzde 63 seviyesinde. Gidişatı kötü görenlerin oranı yüzde 28'de kaldı.