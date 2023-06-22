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Yaşam Çin devinden Türkiye kararı! 3 yıl sonra İstanbul uçuşlarına başladı! Başlama kararı, duyurdular
Yaşam

Çin devinden Türkiye kararı! 3 yıl sonra İstanbul uçuşlarına başladı! Başlama kararı, duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-06-22 20:55:00 - 2023-06-22 21:01:28
Çin devinden Türkiye kararı! 3 yıl sonra İstanbul uçuşlarına başladı! Başlama kararı, duyurdular

Çinli havayolu şirketi üç yıl süren aranın ardından İstanbul yeniden uçuşlarına başlama kararı aldı. Başlıyoruz diyerek duyurdular...

Çin merkezli hava yolu şirketi Sichuan Airlines, Covid-19 pandemisi nedeniyle üç yıl süren aranın ardından İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.

Çin’in Chengdu şehrinden havalanan Sichuan Airlines seferi, İGA İstanbul Havalimanı’nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman’ın katıldığı törenle karşılandı.

Haftada 2 kez uçacak

Çin’in Chengdu merkezli önde gelen hava yolu şirketlerinden Sichuan Airlines, pandemi döneminde ara verdiği İstanbul seferlerine yeniden başladı. İlk uçuş, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü İGA İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirildi. Sichuan Airlines’ın Chengdu-İstanbul seferlerinin, Pazartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A330-200/A330-300 model uçaklarla yapılacağı belirtildi.

Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinden kalkış yapan uçak, İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da törenle karşılandı. Etkinliğe, İGA yöneticilerinin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Yardımcısı Wu Jian, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Meng Fanwei ve Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo da katıldı.

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