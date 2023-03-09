Ruslar Türkiye'deki kanunun açığını buldu! Böyle uyanıklık görülmedi

“Türkiye’de yasal kalma süresini geçirerek ceza ödemek, resmi yoldan kalış için evrakları almaktan daha az maliyetli olabilir.” Rus medyası bu konuya dikkat çekti.



Tourdom.ru sitesinde yer alan haberde, ülkede yasal kalış süresini 28 gün geçiren bir Rusya vatandaşının Antalya’dan çıkış yaparken 659 TL ceza ödediği belirtildi.



Rusya vatandaşları Türkiye’de vize ve oturum izni olmadan 60 gün kalma hakkına sahip.



Türkiye’de oturum izni almak için birkaç yüz dolar ödemek ve aylarca beklemek gerektiği belirtilen haberde, ayrıca Türkiye’de Rusya vatandaşlarına 26 Aralık 2022’den bu yana turistik oturum izni verilmediği hatırlatıldı.



Rus sitesi, Türkiye’de kalış süresinin bilinçli olarak uzun süre geçirilmesi halinde ise çok daha fazla ceza ödenebileceği uyarısında bulundu.