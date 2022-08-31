Ruslar Türkiye anketinin sonucunu yayımladı! Rus hükümeti bile şaştı kaldı

Rusya'da devlete ait kamuoyu araştırmaları kuruluşu VTsIOM tarafından yapılan bir ankete göre, Türkiye halkın "dost" saydığı ülkeler arasında en büyü sıçramayı yaparak Sırbistan ve Kazakistan'ı bile geride bıraktı.



2014'teki ankette Rusya halkının sadece % 1'i Türkiye'yi "dost ülke" sayarken, bugün bu oran % 17'ye çıktı.



Ankete göre Rusların yarısından fazlası (% 55) Rusya'nın en güçlü ve dostane ilişkiye Çin ile olduğuna inanıyor.



Halkın % 76'sı ABD'yi "en düşman ülke" olarak görüyor.



Çin'in ardından "en iyi dost ve en iyi ortak ülkeler" sıralamasından % 49 ile Belarus, % 22 ile Hindistan sıralanıyor.



Türkiye listede % 17 ile dördüncü sıraya fırladı.



Ardından % 13 ile Kazakistan ve %11 ile Sırbistan geliyor. İran % 10 ile yedinci sırada.



"Düşman sayılan ülkeler" listesinde ise ABD %76 ile zirvede. Ardından % 43 ile Ukrayna, % 39 ile İngiltere, % 32 ile Almanya, % 28 ile Polonya sıralanıyor.

Turkrus