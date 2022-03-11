Ruslar TL'ye akın etti! Eurodan daha değerli

Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından ve Rus işadamlarının mal varlıklarının dondurulması kararlarından, AB ülkelerinin para birimi olan Euro Moskova serbest piyasasında değer yitiriyor.Moskova'daki bir döviz bürosundan iletilen görüntüde Türk Lirası'nın Euro'dan daha değerli olduğu ortaya çıktı.





Moskova'da yaşayan bir okurun ilettiği görüntüye göre; Türk Lirası, Dolar'dan sonra en değerli ikinci para birimi.Moskova serbest piyasasında dolar 102 rubleden satılırken, ikinci olarak Türk Lirası 66,40 rubleden işlem görüyor.Türk Lirası'nı 60,00 ruble ile euro takip ediyor.