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Ekonomi Ruslar şaşkın! "Türkiye indirim yaptı" diyerek duyurdular
Ekonomi

Ruslar şaşkın! "Türkiye indirim yaptı" diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-01 07:59:00 - 2024-08-01 08:04:38
Ruslar şaşkın! "Türkiye indirim yaptı" diyerek duyurdular

Rus basını, Antalya'da bulunan bazı otellerin Rus turistler için indirime gitme kararı aldığını yazdı.

Rus şehri Ufa'dan Antalya'nın popüler otellerine yönelik Ağustos ayı başlarında düzenlenecek turların fiyatlarının Temmuz'a göre ucuzladığı belirtildi.

Rus turizm haber sitesi Tourdom.ru editörlerinin araştırmasına göre Antalya Beldibi'ndeki 5 yıldızlı Akka Antedon konaklamalı ve 3 Ağustos Antalya varışlı iki kişilik 10 günlük tur paketinin fiyatı Temmuz ortasında 430 bin rubleydi Şimdi aynı tur için yüzde 14 düşüşle 372 bin ruble talep ediliyor.

Belek'teki Selectum Luxury Resort konaklamalı iki kişi 10 günlük Ağustos turu fiyatları da % 9 oranında düştü.

Antalya Belek'teki popüler otel Gloria Serenity Resort'a iki kişilik turun maliyeti 2.5 ayda % 10 azaldı. 15 Mayıs'ta 692 bin rubleye satılan turlar için şimdi 629 bin ruble teklif ediliyor.

2 Ağustos'ta Ufa kalkışlı Antalya Rixos Premium Belek'te konaklamalı tur paketlerinin fiyatları % 21 oranında daha da düştü: Nisan ayının sonundan bu yana Rixos Premium Belek konaklamalı turların fiyatları 810 bin rubleden 668 bin rubleye düştü.
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Aynı zamanda, diğer tanınmış otellerde tatilin maliyeti son iki ayda neredeyse hiç değişmedi, bazı seçenekler daha da pahalı hale geldi. Özellikle Haziran başında 5 yıldızlı Barut B Suite otelde konaklamalı iki kişi 10 günlük tur 260 bin rubleye mal olurken, şimdi 280 bin rubleye yükseldi.

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